NBA, Nurkic cattura 31 rimbalzi ma Phoenix perde contro OKC

Jusuf Nurkic ha battuto il record di franchigia dei Suns con 31 rimbalzi catturati nella notte nel match perso per 118-110 contro gli Oklahoma City Thunder. Il lungo, però – nonostante la prestazione sotto i tabelloni – si è detto poco soddisfatto dell’operato degli arbitri:

“Quando raccogli 13 rimbalzi offensivi, fai 16 tiri e poi ha zero tiri liberi, diventa tutto più difficile. Sto dando il massimo e sento di prendere tanti falli quanto gli altri giocatori del campionato. Mi sarebbe piaciuto avere almeno un tiro libero. Non ne ho avuto nemmeno uno, quindi? Cosa vuol dire? Non è la prima volta e non sarà l’ultima purtroppo.”