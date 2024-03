Mercato NBA, Toronto rinnova Kelly Olynyk

Kelly Olynyk e il Canada, un matrimonio che è destinato a continuare almeno per altri due anni. Il centro avrebbe raggiunto un accordo con i Toronto Raptors per un prolungamento di contratto biennale. Per un totale di circa 26.25 milioni di dollari. A riportarlo l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski.

Toronto Raptors center Kelly Olynyk has agreed on a two-year, $26.25 million contract extension, Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. Deal is the max that Olynyk was able to extend on. pic.twitter.com/KjFBVsI15u — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2024

Olynyk era a metà dell’ultimo anno di un contratto triennale firmato con i Detroit Pistons. Dalla Motor City era stato spedito agli Utah Jazz in cambio di Bojan Bogdanovic. Il viaggio da Salt Lake City a Toronto, invece, è avvenuto l’8 febbraio di quest’anno. Sia il centro che Ochai Agbaji si sono imbarcati per il Canada. Viaggio opposto per Otto Porter Jr., Kira Lewis e una scelta al primo giro del draft. E ora si prospetta una permanenza in terra canadese, forse sospiro di sollievo per un giocatore che ha cambiato cinque case nelle ultime quattro stagioni.

Da quando è arrivato a Toronto, Olynyk sta viaggiando a una media di 9.6 punti e 4.2 rimbalzi in nove partite. Tutte dalla panchina come prima alternativa a Jakob Poeltl. I Raptors detengono a oggi un record di 23-38, dodicesimi nella Eastern Conference. A 3.5 partite dal decimo posto occupato dagli Atlanta Hawks e valevole per il Play-in.

