NBA, Donovan Mitchell fuori per tre partite

In un momento delicato della regular season, i Cleveland Cavaliers dovranno fare per un po’ a meno del loro miglior giocatore. Donovan Mitchell salterà almeno le prossime tre partite dopo che si è sottoposto a un trattamento per il ginocchio sinistro. Il giocatore dei Cavs ha ricevuto un’iniezione di PRP, ovvero Plasma Ricco di Piastrine. Si tratta di un prodotto utilizzato a scopi terapeutici per la sua capacità di stimolare la rigenerazione tessutale. Lo staff medico ha scelto questo trattamento per risolvere una contusione ossea del ginocchio sinistro.

Mitchell aveva saltato le ultime due partite dei Cavs per un dolore al ginocchio. Visto che ci avviciniamo ai Playoff, la squadra ha preferito sottoporlo a trattamenti più impegnativi per provare a risolvere il problema. Adesso salterà le prossime tre sfide, e poi lo staff medico lo rivaluterà nel weekend. Allora sapremo se potrà tornare in campo o dovrà aspettare ancora un po’.

Cleveland sentirà l’assenza del suo giocatore migliore, trascinatore in una stagione che non si era messa bene a causa degli infortuni. I Cavs si trovano in terza posizione nella Western Conference con un record di 39 vittorie e 21 sconfitte. Se dovessero mantenere questa percentuale di successi, avrebbero la loro miglior stagione dal 2016, l’anno della vittoria delle NBA Finals.

L’obiettivo dell’anello potrebbe essere intrigante per Mitchell e compagni, anche se ci sono altre squadre più forti. A Est Boston e Milwaukee partono sicuramente favorite, così come Phila con un Embiid sano, ma nella postseason può succedere di tutto. Per alimentare le speranze dei Cavs servirà però il miglior Donovan Mitchell. Ovvero quello visto anche in questa stagione, in cui sta viaggiando a 28 punti (quarto nella lega), cinque rimbalzi e sei assist di media a partita con il 47% dal campo e il 37% da tre.

