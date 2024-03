NBA, i Bucks battono i Clippers con un super Lillard

I Milwaukee Bucks firmano la sesta vittoria consecutiva contro un’avversaria di cartello. Questa volta sono i Clippers ad avere la peggio sul punteggio di 113-106. Il successo di Milwaukee è cruciale per almeno due aspetti: è arrivato senza Giannis in campo, e contro un’avversaria di grande livello. Il greco aveva fatto la sua routine prepartita, ma lo staff medico ha preferito tenerlo fuori dopo che aveva sentito un dolore al tendine d’Achille. Ci ha pensato Damian Lillard a non far sentire la sua assenza, mettendo a referto 41 punti in 42 minuti sul parquet. A fine partita lo stesso Lillard ha detto:

“Questa vittoria mostra chi stiamo diventando. Nessuno parlava delle assenze prima della partita, e questo fa capire cosa ci aspettiamo, quale è lo standard che iniziamo ad avere come squadra. Crediamo l’uno nell’altro. In difesa comunichiamo bene, ognuno deve fare il proprio lavoro proprio come in attacco. Vediamo i risultati che stanno arrivando dal giocare in questo modo, anche se non in tutti i momenti della partita, noi ci crediamo. E alla fine ne usciamo vincitori”

Era la terza volta che i Bucks giocavano senza Giannis in questa stagione. Nella sfida contro i Clippers mancava anche Khris Middleton, che non scende in campo da inizio febbraio per un problema alla caviglia. Ci ha pensato anche Bobby Portis a non far sentire la loro assenza, con una doppia doppia da 28 punti e 16 rimbalzi in uscita dalla partita.

I Bucks sono in un grande momento di forma dopo le iniziali difficoltà del cambio allenatore. La vittoria contro la squadra losangelina è arrivata grazie a una rimonta nell’ultimo quarto. Per i Clippers, senza Westbrook, non sono bastati Paul George e James Harden da 29 punti a testa. Serata difficile al tiro per Kawhi Leonard, che ha chiuso con 16 punti e 6/19 dal campo.

