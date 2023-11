NBA, Jalen Johnson out per 4 settimane

Problemi in casa degli Atlanta Hawks. Jalen Johnson sarà costretto a rimanere lontano dal parquet per tre-quattro settimane a causa di un infortunio al polso sinistro. Lo ha annunciato la stessa franchigia.

Johnson è stato vittima di una brutta caduta dopo un contatto falloso di Kyle Kuzma nei suoi confronti. Ha appoggiato male la mano sinistra atterrando sul polso. L’incidente è avvenuto nel primo tempo della sfida contro i Washington Wizards sabato sera. Come spiega il comunicato:

Jalen Johnson, uscito dalla partita di ieri sera a Washington durante il secondo quarto per un infortunio al polso sinistro, è stato sottoposto a una radiografia ieri sera a Washington e a una risonanza magnetica questa mattina a Boston. Gli è stata diagnosticata una frattura del radio distale sinistro. Verrà rivalutato tra tre o quattro settimane e il suo stato verrà aggiornato in base alle esigenze.

Jalen Johnson left tonight's game after falling on his left wrist and will not return. pic.twitter.com/dL7Qt7xRxe — Bally Sports South (@BallySportsSO) November 26, 2023

Una grande sfortuna per Atlanta. Johnson era nel mezzo di una stagione di svolta. Il 21enne, scelto con la numero 20 nel Draft 2021, ha registrato una media di 14.1 punti e 7.3 rimbalzi, tirando quasi con il 60% dal campo. Sicuramente uno dei canddati per il Most Improved Player, dopo aver migliorato di quasi 10 punti a partita il suo ruolino di marcia. Se Johnson dovesse rimanere fermo per sole quattro settimane, potrebbe tornare in tempo per la partita contro i Chicago Bulls del 26 dicembre.

