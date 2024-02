10-Day Contract NBA: gli accordi firmati nella stagione NBA 2023-2024

L’articolo 2, sezione 9, del contratto collettivo NBA fissa al 5 gennaio la data a partite dalla quale, in ogni stagione, le squadre NBA possono sottoscrivere i cosiddetti 10-Day Contract. Detti accordi “decadali” hanno appunto durata massima di 10 giorni e si estendono per un periodo periodo equivalente che comprende fino a tre partite – da calendario – della squadra interessata. A scadenza, sarà possibile estendere la validità del contratto, a pari condizioni, per una sola volta e ulteriori dieci giorni. Dal punto di vista salariale, la base per l’accordo economico è il minimo salariale stabilito dal Salary Cap per la stagione NBA corrente. Qui tutti i dettagli dal documento in vigore.

10 day contract stagione NBA 2023-2024: squadra per squadra

La lista verrà aggiornata in tempo reale con tutti gli accordi decadali siglati nel corso della stagione da ognuna delle 30 franchigie NBA.

9 gennaio

Washington Wizards

Sacramento Kings

Juan Toscano-Anderson

18 gennaio

Cleveland Cavaliers

Pete Nance

19 gennaio

Indiana Pacers

James Johnson

20 gennaio

Portland Trail Blazers

Taze Moore

Washington Wizards

Trey Jemison

27 gennaio

New Orleans Pelicans

Malcom Hill

29 gennaio

Memphis Grizzlies

Matt Hurt

Indiana Pacers

James Johnson

30 gennaio

Memphis Grizzlies

Trey Jemison

Tosan Evuobmwan

New York Knicks

Taj Gibson

8 febbraio

Portland Trail Blazers

Hashton Hagans

10 febbraio

New York Knicks

Taj Gibson

Toronto Raptors

Mounamadou Gueye

Justise Winslow

11 febbraio

Cleveland Cavaliers

Zhaire Smith

12 febbraio

Detroit Pistons

Tosan Evbuomwan