NBA, ahia Chicago! Patrick Williams out fino al prossimo anno

Ci si aspettava un grande passo avanti da Patrick Williams. Aveva giocato ogni singola partita lo scorso anno. E soprattutto entrava nel suo contract year, storicamente quello in cui i giocatori danno il meglio di sé per spremere quanti più dollari possibile. Non è stato così. una stagione martoriata da infortuni e che si conclude anzitempo a causa di un intervento chirurgico al piede. Ad annunciarlo è la stessa franchigia dei Chicago Bulls.

Injury Update: Patrick Williams, who has been sidelined since Jan 25 with initial bone edema in his left foot, recently underwent routine subsequent imaging revealing the progression of his foot stress reaction.

He will undergo surgery and be out for the remainder of the season.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 23, 2024