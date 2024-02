NBA, LeBron James sul suo ritiro: “Non so ancora quando, ma la fine è vicina”

Lo sappiamo, la carriera di LeBron James è ormai vicina al termine. Il 39enne deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro e capire se esercitare la player option con i Lakers, oppure testare la free agency o – ancora – salutare il mondo NBA per dedicarsi ad altro. La verità è che LeBron sembra non aver ancora deciso cosa fare, come ammesso dallo stesso nativo di Akron in conferenza stampa, dopo l’All-Star Game 2024:

“L’altro giorno mi hanno chiesto se avrei preferito un ‘tour di addio’ oppure se fare come Tim Duncan. Sono combattuto, ad essere onesto. Ci sono volte in cui mi sento di dovere ai tifosi che mi hanno seguito negli ultimi due decenni la possibilità di avere quel momento in ogni città in cui vada, mi sembra una cosa bella. Dall’altra parte però non sono mai stato bravo a ricevere complimenti, è una sensazione strana. Non so quando arriverà la fine, ma sta arrivando. Quello è sicuro”.

Nel frattempo, c’è stato tempo anche per chiarire se sarà presente o meno alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con Team USA:

“Prima della stagione ho dato la mia disponibilità, ma dipende tutto dalla mia salute. Ora come ora sarei in condizione di far parte della squadra e giocare al mio livello”

