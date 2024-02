NBA, Adam Silver respinge le critiche: “Le squadre non difendono? Non è vero”

Qualche settimana fa, Joe Dumars, head of basketball operations della NBA, aveva commentato le clamorose prestazioni offensive da parte di diverse stelle della Lega che vengono registrate, ormai, quasi con una certa facilita. L’ex stella di Detroit non sembra preoccupato di questa tendenza e Adam Silver è della stessa opinione. Il commissioner NBA ha risposto ai detrattori della lega che ‘accusano’ le varie squadre di essere ormai meno attente in fase difensiva, lasciando troppo spazio e libertà agli attaccanti:

“Voglio sfatare l’idea che la lega o la dirigenza pensino necessariamente che le partite ad alto punteggio siano meglio in termini assoluti. Penso che quello che vogliamo siano partite equilibrate e competitive. Non sono d’accordo con chi pensa che le squadre non difendano più. L’intensità difensiva c’è. I difensori devono coprire distanze molto maggiori rispetto al passato. Sono soddisfatto del livello di gioco attuale. Detto questo, so che alcuni allenatori pensano che abbiamo in qualche modo ostacolato la capacità di difesa dei giocatori, rispetto a come giocavamo in passato. Ciò è in parte intenzionale. C’è stato un periodo in cui pensavamo che il gioco fosse troppo fisico e che avessimo tolto una certa bellezza estetica al gioco, negli anni ’90 ero uno di quelli che la pensava così.”