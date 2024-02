NBA All-Star Game: Adebayo in quintetto al posto dell’infortunato Embiid

Un passaggio formale, viste le circostanze, ma non per questo meno significativo: Bam Adebayo sarà per la prima volta in carriera titolare alla palla a due dell’All-Star Game NBA. Il lungo degli Heat, primo giocatore di Miami in quintetto da otto edizioni a questa parte ( Dwyane Wade, 2016), prende il posto dell’infortunato Joel Embiid. La decisione è stata comunicata alla vigilia del match da coach Doc Rivers, che allenerà la Eastern Conference.

Per Adebayo si tratta della seconda partecipazione in assoluto alla gara della domenica All-Star dopo la nomination del 2020. In quell’occasione, a Chicago, si impose peraltro anche nello Skills Challenge.

Leggi anche:

NBA Hall of Fame: Chauncey Billups, Vince Carter, Jerry West tra i finalisti 2024

Mercato NBA, Trail Blazers: Duop Reath guadagna contratto standard a Portland

All-Star NBA, il team Jalen vince il Panini Rising Stars 2024