Mercato NBA, LeBron James: “Spero di rimanere ai Lakers. Golden State? Non sapevo nulla”

LeBron James è certamente l’uomo chiave di questi Los Angeles Lakers che stanno cercando di qualificarsi ai Playoff NBA 2024. Il nativo di Akron, però, deve stare attento a gestirsi, considerando anche gli ultimi problemi fisici che lo stanno limitando. James si è presentato al suo 2oesimo All-Star Game (record) con una caviglia malconcia, scendendo in campo per soli 14 minuti. Queste le sue parole al termine della contesa:

“Sto cercando di rinforzarla il più possibile per finire al meglio l’ultimo terzo di stagione. Ho un po’ di energie per fare su e giù con i giovani per un po’, ma dopodiché darò al mio corpo e alla mia caviglia l’opportunità di riposare. La cosa più importante per me ora è la mia salute, specialmente con il fatto che siamo nella giusta direzione.”

Detto questo, LeBron ha trovato tempo anche per commentare le recenti voci di mercato NBA che lo davano addirittura vicino ai Golden State Warriors alla trade deadline di inizio febbraio:

“Ne ho sentito parlare quando l’hanno sentito tutti quanti. A volte ci sono conversazioni a porte chiuse di cui nemmeno sono a conoscenza. E in questo caso a me non è arrivato nulla. Sono un Laker e sono contento di esserlo, così come lo sono stato negli ultimi sei anni. Spero che la situazione rimanga questa. Non so ancora per quanto tempo sarà così e quale maglia indosserò, ma spero che sia con i Lakers. È una grande organizzazione in cui hanno giocato i migliori. Ma vedremo”.