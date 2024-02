Doc Rivers sarebbe il coach designato per l’Eastern Conference all’All-Star Game NBA 2024

Gli effetti di un cambio allenatore in corsa sono spesso difficili da prevedere sullo spogliatoio, ma anche su eventi collaterali del calendario NBA. La questione si fa ancora più interessante – e spinosa – se l’avvicendamento si verifica quando la squadra, i Milwaukee Bucks nello specifico, è ai vertici della Eastern Conference. Stante la mancata eleggibilità di Joe Mazzulla, già selezionatore nella passata edizione, Doc Rivers. si trova designato per allenare la Eastern Conference All-Star Game 2024 a Indianapolis. Il privilegio infatti passa di mano alla seconda squadra con il miglior record della Conference a due settimane dall’appuntamento. Titolare della panchina in Wisconsin da appena tre partite (record parziale 1-2), Rivers eredita di fatto un posto che sarebbe stato del suo predecessore, Adrian Griffin. Anche per questa ragione, ‘Doc’ si permette di scherzare sulla coincidenza in conferenza stampa:

“Non va proprio bene, ma non faccio io le regole. Probabilmente Adrian Griffin riceverà soldi e un anello [quello consegnato alla squadra vincitrice della partita ndr.]. Magari manderò il mio staff e io andrò in vacanza.”



Hear from #Bucks head coach Doc Rivers after his first win at the helm. 🔊#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/lg7LqoH0Gz — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) February 4, 2024

Doc Rivers avvicina le 1100 vittorie NBA da capo allenatore

Rivers, che con il primo successo alla guida dei Bucks ha affiancato Larry Brown all’8º posto tra i coach NBA con più vittorie in assoluto (1098), è già stato sulla panchina dell’All-Star Game in tre occasioni (East, 2008, 2011, Team Durant nel 2021).

Leggi anche:

Bulls, Zach LaVine sarà operato stop di 4-6 mesi e stagione NBA finita