NBA Hall of Fame: Chauncey Billups, Vince Carter, Jerry West tra i finalisti 2024

Nel corso dell’All-Star Weekend 2024 la Naismith Basketball Hall of Fame ha reso noti i nomi dei finalisti selezionati dai vari comitati chiamati a fornire indicazioni in merito. Tra i 14 potenziali nuovi Hall of Famer figurano anche Chauncey Billups, Vince Carter e Jerry West. Per quest’ultimo, che ha già ricevuto l’onorificenza in veste di giocatore nel 1980, si tratterebbe di una doppietta, stavolta come dirigente. L’ufficialità verrà data come di consu

NBA Hall of Fame 2024: i 14 finalisti

Chauncey Billups

Vince Carter

Michael Cooper

Walter Davis

Bo Ryan

Charles Smith

Seimone Augustus

Marian Washington

Dick Barnett

Harley Redin

Michele Timms

Doug Collins

Herb Simon

Jerry West

Leggi anche:

Classifica NBA 2023-2024

Mercato NBA, Trail Blazers: Duop Reath guadagna contratto standard a Portland

All-Star NBA, il team Jalen vince il Panini Rising Stars 2024