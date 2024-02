NBA, Joel Embiid si opera al menisco: lunghi i tempi di recupero

Ciò che temevamo è confermato da ESPN e The Athletic: Joel Embiid sarà presto operato al menisco del ginocchio sinistro dopo la lesione riportata lo scorso 31 gennaio. Peraltro, il giocatore potrebbe addirittura rischiare di aver chiuso anzitempo la sua stagione NBA. Un duro colpo per i Sixers (30-18; 5° a Est), che sembravano armati per fare male ai playoff con il loro MVP 2023 che stava facendo registrare numeri ancora migliori rispetto lo scorso anno con quasi 35 punti, 11 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate e 1 palla rubata ad allacciata di scarpe.

La franchigia ha comunque cercato di rassicurare i tifosi non escludendo un suo rientro in extremis per il finale di stagione:

“Joel Embiid dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Una stima più precisa dei suoi tempi di recupero sarà possibile solo a operazione effettuata. Non è escluso il ritorno in campo prima della fine della stagione”

D’ora in poi il Philadelphia si affiderà a Tyrese Maxey e Tobias Harris per cercare di far bene fino ai Playoff, sperando che il suo “franchise player” possa tornare in campo entro due mesi per aiutare la squadra a lottare per il titolo. Nel frattempo Paul Reed, Mo Bamba e Kenneth Lofton Jr. dovranno compensare al meglio il vuoto lasciato dal camerunese. Come previsto, la sua operazione lo ha costretto a rinunciare ufficialmente all’All-Star Game 2024 e la NBA dovrebbe annunciare molto rapidamente il nome del suo sostituto.

