Pelicans, infortunio per Dyson Daniels: fuori almeno un mese, niente Rising Stars NBA

Dyson Daniels dovrà osservare uno stop di almeno quattro settimane dopo l’intervento chirurgico di menisectomia al ginocchio sinistro. La tempistica è stata resa nota dai New Orleans Pelicans attraverso un comunicato. L’australiano, 8ª scelta assoluta del Draft NBA 2022, avrebbe dovuto partecipare al Rising Stars Game in apertura dell’All-Star Weekend di Indianapolis. Assieme al compagno Jordan Hawkins, sarebbe stato l’undicesimo giocatore nella storia della franchigia a prendere parte all’evento tradizionalmente riservato a rookie e sophomore: la formula, come noto, è cambiata più volte in questi anni.

