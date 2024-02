NBA All-Star Weekend 2024, i roster completi del Rising Stars Challenge

Manca sempre meno alla palla a due della partita della stelle che prenderà il via domenica 18 febbraio al Gainbridge FieldHouse di Indianapolis. Ma ad aprire l’All-Star Weekend 2024 sarà il Rising Stars Challenge nella serata di venerdì 16 febbraio.

Come nelle ultime due edizioni a sfidarsi saranno quattro squadre da sette giocatori ciascuno, tre delle quali sono formate da Rookie e Sophomore ed una dai prospetti della G League. Ed esattamente come le ultime due edizioni la formula prevede due semifinali ed una finale con un punteggio limite da raggiungere (40 per le semifinali e 25 per la gara decisiva).

Le quattro squadre saranno guidate da Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Detlef Schrempf – che nella giornata di ieri hanno scelto i propri roster tramite Draft (tutti tranne Detlef Schrempf che guiderà i talenti della G League). Andiamo quindi a scoprire insieme i roster completi del Rising Stars Challenge 2024.

Team Pau

Nella squadra guidata da Pau Gasol, già vincitore nella scorsa edizione con il suo team, spicca la prima scelta dello scorso Draft Victor Wembanyama, selezionato con la prima chiamata assoluta anche al Rising Stars Challenge. Oltre a lui da segnalare la presenza di Jaime Jaquez Jr. e Brandin Podziemski, protagonisti entrambi di una grandissima stagione con le maglie rispettivamente di Miami Heat e Golden State Warriors:

GIOCATORE SQUADRA ANNO Victor Wembanyama San Antonio Spurs Rookie Brandon Miller Charlotte Hornets Rookie Brandin Podziemski Golden State Warriors Rookie Jaime Jaquez Jr. Miami Heat Rookie Jabari Smith Jr. Houston Rockets Sophomore Cason Wallace Oklahoma City Thunder Rookie Bilal Coulibaly Washington Wizards Rookie

Team Jalen

L’ex giocatore NBA Jalen Rose si affida ad uno dei maggiori candidati al titolo di Rookie of the Year di questa stagione, Chet Holmgren, che andrà a far compagnia a Bennedict Mathurin e al compagno di squadra agli OKC Thunder Jalen Williams:

GIOCATORE SQUADRA ANNO Chet Holmgren Oklahoma City Thunder Rookie Jalen Williams Oklahoma City Thunder Sophomore Bennedict Mathurin Indiana Pacers Sophomore Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers Sophomore Dereck Lively II Dallas Mavericks Rookie Jordan Hawkins New Orleans Pelicans Rookie Walker Kessler Utah Jazz Sophomore

Team Tamika

La leggenda della WNBA con la maglia delle Indiana Fever, Tamika Catchings, sceglie di puntare sui Sophomore per cercare di vincere il Rising Stars Challenge 2024. Ben cinque infatti i giocatori al secondo anno NBA agli ordini di Tamika Catchings, guidati da Paolo Banchero:

GIOCATORE SQUADRA ANNO Paolo Banchero Orlando Magic Sophomore Jaden Ivey Detroit Pistons Sophomore Jalen Duren Detroit Pistons Sophomore Keegan Murray Sacramento Kings Sophomore Scoot Henderson Portland Trail Blazers Rookie Keyonte George Utah Jazz Rookie Dyson Daniels New Orleans Pelicans Sophomore

Team Detlef

Detlef Schrempf guida invece la squadra di prospetti della G League in cui spiccano i nomi di Mac McClung, vincitore dello scorso Slam Dunk Contest, Matas Buzelis e Ron Holland. Pronosticati rispettivamente dai vari Mock Draft al decimo e all’undicesimo posto del prossimo Draft NBA:

GIOCATORE SQUADRA ANNO Izan Almansa G League Ignite Prospetto Matas Buzelis G League Ignite Prospetto Ron Holland G League Ignite Prospetto Mac McClung Osceola Magic Prospetto Tyler Smith G League Ignite Prospetto Oscar Tshiebwe Indiana Mad Ants Prospetto Alondes Williams Sioux Falls Skyforce Prospetto

