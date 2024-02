NBA, vittoria da record dei Celtics contro i Nets

I Boston Celtics sono la squadra migliore di questa regular season NBA. Hanno il miglior record della lega, e continuano a inanellare un successo dopo l’altro. Questa volta è arrivata una vittoria da record: Boston ha battuto Brooklyn di 50 punti, con il risultato finale che recita un esagerato 136-86. Era l’ultima partita prima della pausa per l’All-Star, e i Celtics hanno chiuso alla grande. I protagonisti della serata sono stati Payton Pritchard e Derrick White: il primo ha segnato 28 punti, il secondo ne ha messi 27. A fine partita Joe Mazzulla, che ha raggiunto le 100 vittorie come capo allenatore, ha detto:

“Non si può andare avanti a sentimento, perché, indipendentemente se abbiamo perso o abbiamo vinto, c’è una tendenza a rilassarsi. Quindi vincere è tanto pericoloso quanto perdere se non gestisci la situazione nel modo giusto. Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi [delle 100 vittorie], perché è un segnale delle persone che ho intorno a me. In un business dove si parla sempre del successo individuale a seconda di come va la serata, il box score e cose del genere, avere un gruppo di persone con cui condividere il tuo successo è importante”