NBA, arrestato Stewart dopo il pugno a Eubanks

La polizia di Phoenix ha arrestato Isaiah Stewart, centro dei Pistons alla sua quarta stagione in NBA, prima della sfida tra la sua squadra e i Suns. Il motivo del fermo è un litigio con Drew Eubanks, avvenuto ore prima della partita. Eubanks ha raccontato che, ancora fuori dall’arena, è iniziato un litigio tra i due, e Stewart gli ha rifilato un pugno nello stomaco. La sicurezza è intervenuta, ed Eubanks è riuscito anche a scendere in campo e segnare sei punti in 18 minuti. Poco dopo il fatto, i Suns hanno rilasciato una dichiarazione:

“L’attacco a Drew Eubanks era ingiustificato, e atti di violenza come questi sono inaccettabili. Noi supportiamo assolutamente Drew, e continueremo a lavorare con le forze di polizia locale e la NBA”

I Pistons hanno iniziato un’investigazione, e l’head coach Monty Williams ha detto che la sua ex squadra ha sbagliato a rilasciare la dichiarazione:

“La cosa più importante ora è raccogliere tutte le informazioni. L’NBA farà un’investigazione. Per me, venire qui e rilasciare una dichiarazione sarebbe una cosa irresponsabile. I Suns hanno detto che non ci sono state provocazioni, io dico che è stato un atto irresponsabile. Non puoi saperlo. Non doveva succedere. C’è un tempo in cui bisogna raccogliere le informazioni, e un tempo in cui puoi fare una dichiarazione”

Non è la prima volta che Stewart si mostra come una testa calda. Nel 2021 era stato protagonista di un litigio in campo con LeBron James, ed era arrivata una sospensione per due partite. A fine partita Kevin Durant ha detto:

“Teniamo la partita al primo posto per importanza. E’ un peccato quello che è successo prima, dovrebbe esserci una fratellanza. Ma capisco anche che i ragazzi si scontrino. Cerchiamo di evitarlo in questa lega, e speriamo di poter andare avanti. Noi sosteniamo tutti Drew”

