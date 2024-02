Le 10 schiacciate più assurde dello Slam Dunk Contest

Quante volte avrete guardato e riguardato Michael Jordan saltare dalla linea dei liberi e schiacciare a canestro, quante volte Vince Carter dondolare con il gomito dentro il ferro, a toccare la retina. Vi sarete stupiti nel veder volare Superman verso il canestro con una palla a spicchi tra le mani, vi sarete chiesti se Blake Griffin stesse facendo sul serio mentre saltava e schiacciava sopra una Kia. Anche i più giovani e coloro che si sono avvicinati a questo sport solo di recente avranno spalancato gli occhi e lasciato cadere la mandibola di fronte allo spettacolo offerto nel 2016 da Aaron Gordon e Zach LaVine.

Oggi NON è però di schiacciate mainstream che vogliamo parlare. Queste, più o meno, le conosciamo davvero tutti. Pochi ricorderanno invece Slam Dunk Contest al limite della follia, con schiacciate che solo le menti più fantasiose avrebbero mai potuto partorire: da candeline a orsetti, passando per gente bendata e compartecipazione del pubblico.

Forse negli ultimi appuntamenti di questa annuale manifestazione di atletismo e fantasia, si è persa proprio la componente creativa, quella capace di far ridere e di stupire. Come tutto l’All Star Weekend, anche lo Slam Dunk Contest è uno show frutto dell’entertainment made in USA che, con le sue continue esagerazioni, continua ad intrattenerci. Lo Slam Dunk è anche questo: abbiamo ripercorso quelle dieci schiacciate che più incarnano lo spirito della pura follia, della più inconcepibile assurdità.

10. “3 balls at once” Dunk – JaVale McGee (2011)

Fa piuttosto strano vedere McGee effettivamente impegnato in qualcosa che non sia lo Shaqtin’ a Fool. Correva l’anno 2011 e a sfidarsi sul parquet dello Staples Center nello Slam Dunk Contest di quell’anno furono Blake Griffin ed il nostro caro JaVale. Molti ricordano come Griffin abbia risolto la contesa a suo favore con la discussissima schiacciata saltando sopra una Kia appositamente piazzata sotto al canestro. Pochi ricordano che forse la vittoria sarebbe dovuta andare invece a McGee, capace addirittura di stabilire in quella serata un Guinness World Record arrivando ad infilare nel canestro tre (3) palloni da basket con una sola schiacciata. JaVale avrebbe meritato maggior fortuna, considerando che Griffin non ha nemmeno saltato tutta la vettura, ma soltanto la parte (più bassa) del cofano.