Esordio da 20 punti per Simone Fontecchio con Detroit: “Impatto buono, mio futuro è in NBA”

Dopo la trade avvenuta negli scorsi giorni che ha portato lo stesso Simone Fontecchio dagli Utah Jazz verso i Detroit Pistons, l’italiano nella notte ha fatto il suo esordio con la sua nuova canotta realizzando 20 punti e 9 rimbalzi nella sconfitta della compagine di coach Williams contro i Los Angeles Clippers. Una prestazione tutto sommato positiva se consideriamo quanto successo nelle ultime ore frenetiche di mercato. Fontecchio, intervistato da Sky Sport, ha commentato in questa maniera il suo arrivo in una squadra nuova:

“L’impatto è stato buono, sono tutti super accoglienti. Sono felice di giocare con un playmaker come Cade Cunningham, perché è veramente un signor giocatore. Anche lui mi ha accolto subito a braccia aperte, mi ha aiutato dal primo momento. Anche lo staff tecnico ha cercato di darmi i concetti più semplici possibili per cercare di stare in campo in maniera naturale, cercando di stare tranquillo. Per me questo è importante e sono contento.”

Poi, parlando della trade avvenuta poco prima della chiusura del mercato NBA, Fontecchio ha risposto in questa maniera:

“Un po’ sapevo che ci poteva essere qualcosa, essendo un contratto in scadenza. Però quando poi succede ti coglie sempre comunque di sorpresa. Non è facile da accettare, soprattutto se sei una persona che ha una famiglia e le tue scelte lavorative coinvolgono altre persone. Non è sempre semplice. Poi ci siamo rimboccati le mani, sia io che mia moglie. Sono andato l’altro ieri a Detroit, ho fatto tutte le visite. Poi ieri sera sono arrivato qua a Los Angeles per giocare”.

Quindi, dove si vede in futuro? Simone commenta così:

“Chiaro che mi devo guadagnare tutto, come sempre. Sono qui anche per questo. Il mio futuro sono convinto che potrà essere in NBA. Spero e immagino con Detroit, ma vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. La NBA è un mondo un po’ imprevedibile, ma sono contento della loro fiducia e sono qua per ripagarla.”

