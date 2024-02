Mercato NBA, i Sacramento Kings prendono Robin Lopez da Milwaukee ma verrà tagliato

Trade secondaria sul mercato NBA quella avvenuta tra Sacramento Kings e Milwaukee Bucks. Secondo quanto riportano i media americani, infatti, la franchigia californiana avrebbe acquisito Robin Lopez dalla compagine del Wisconsin. Non si conosce, per ora, la contropartita di Sacramento, ma – verosimilmente – il lungo dovrebbe essere tagliato a stretto giro per motivi di ‘flessibilità’ finanziaria in vista della free agency della prossima estate.

