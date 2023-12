Mercato NBA, New York prende Anunoby via trade, a Toronto finisce RJ Barrett

Una trade fra Raptors e Knicks movimenta il mercato NBA sul finire del 2023. La trama tessuta da tempo porta OG Anunoby a New York, sponda Knicks, in cambio di RJ Barrett, Immanuel Quickley. Nel pacchetto direzione Grande Mela anche Malachi Flynn, Precious Achiuwa e una seconda scelta al Draft 2024. Contestualmente i bluarancio hanno liberato un posto a roster tagliando DaQuan Jeffries.

The Toronto Raptors are finalizing a trade to send OG Anunoby to the New York Knicks for a package including RJ Barrett, Immanuel Quickley and draft considerations, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Z81TH1EexF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2023