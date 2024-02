Mercato NBA, LeBron James rimane criptico sul suo futuro ai Lakers

Prima del match (poi vinto) contro i New York Knicks, LeBron James è stato intercettato dal solito gruppo di giornalisti che gli ha chiesto qualche parere sulla stagione dei suoi Los Angeles Lakers e della recente vittoria contro i Boston Celtics senza di lui in campo:

La notizia negativa è che i californiani hanno perso Jarred Vanderbilt per infortunio. Altra tegola stagionale per la squadra di coach Ham:

“Beh, onestamente, Vando è un giocatore importante per noi. La nostra squadra è sempre stata costruita intorno ad automatismi ben definiti e che si creano con tutti gli effettivi in campo. Quindi è stato un duro colpo per noi. Ma i ragazzi devono riprendersi in sua assenza. Se riusciamo a giocare un buon basket, a mettere insieme qualche vittoria e a non essere sia il dottor Jeckyll che il signor Hyde ogni sera, penso che riusciremo a fare bene.”