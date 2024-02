Bulls, Zach LaVine sarà operato stop di 4-6 mesi e stagione NBA finita

È arrivato, dopo le dovute valutazioni, di concerto tra Bulls e management del giocatore – leggi Klutch Sports ndr. – il responso sul percorso di recupero che attende Zach LaVine, alle prese con un problema al piede destro. Nel corso della prossima settimana, si legge nel comunicato emesso dai Chicago Bulls, il giocatore si sottoporrà a intervento chirurgico. Lo stop previsto va dai quattro ai sei mesi, si chiude dunque qui la sua stagione agonistica.

Injury Update: Zach LaVine will undergo surgery on right foot as the next step in his recovery process.

LaVine will be out 4-6 months.

➡️ https://t.co/sINnQhiMj4 pic.twitter.com/wNpsZxkm0j

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 3, 2024