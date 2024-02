NBA, i Lakers vincono a Boston senza LeBron James e Anthony Davis

In assenza di LeBron James e Anthony Davis, entrambi infortunati, i Boston Celtics speravano di vivere una serata tranquilla, ma hanno dovuto incassare una sconfitta non prevista contro i Los Angeles Lakers. I californiani hanno iniziato la partita con l’intensità dei Playoff, catturando ben 10 rimbalzi offensivi nel primo quarto e causando 9 palle perse agli avversari (28-17).

Jayson Tatum (23 punti, 7 rimbalzi) ha provato a svegliare i compagni nel corso del primo tempo, riportando Boston avanti (32-31), ma i Lakers si sono poggiati sull’energia di Jarred Vanderbilt (10 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate in 16 minuti), prima che l’ala lasciasse il campo per infortunio poco prima dell’intervallo. Ci ha pensato poi Austin Reaves a prendere per mano i californiani, chiudendo la sua personalissima prestazione con un bottino di 32 punti (19 nel solo primo tempo), tirando 7/10 da dietro l’arco. Bene anche D’Angelo Russell il quale ha registrato una doppia doppia da 16 punti e 14 assist.

A fine partita Joe Mazzulla non ha trovato scuse per i suoi giocatori e ha fatto lo stesso durante la partita inserendo Sam Hauser e Payton Pritchard molto presto nelle sue rotazioni per cercare di dare una scossa elettrica alla squadra, invano. Jaylen Brown (8 punti, 4/12 al tiro) e Jrue Holiday (9 punti, 4 palle perse) sono stati particolarmente negativi.

