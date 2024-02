NBA, i Lakers vincono al Madison Square Garden: Knicks regolati all’ultimo quarto

Altra vittoria di livello per i Los Angeles Lakers che nella notte hanno regolato i New York Knicks nell’ultimo quarto. La compagine californiana ha chiuso la contesa con il punteggio di 105-113, dominando l’ultimo parziale di gioco per 19-33. Negli ultimi dodici minuti dobbiamo sottolineare la nuova grande prestazione da parte di Austin Reaves il quale ha realizzato 14 dei suoi 22 punti totali, segnando anche sette punti di fila per rispondere a Jalen Brunson a metà quarto prima di mettere a segno una tripla decisiva per completare un fatale 9-0 per i Lakers. Ha realizzato anche 4 tiri liberi su 4 negli ultimi due minuti per suggellare definitivamente la vittoria della sua squadra.

Ottime prestazioni personali anche da parte di LeBron James (24 punti, 5 rimbalzi, 5 assist) e Anthony Davis (12 punti, 18 rimbalzi, 5 assist, 4 stoppate). Dall’altra parte a nulla sono serviti i 36 punti e 10 assist di Jalen Brunson. Segnaliamo inoltre che New York ha concluso il match con 18 rimbalzi offensivi e 20 tiri in più rispetto ai Lakers, ma i Knicks hanno comunque perso. Questa aberrazione statistica può essere spiegata con la mancanza di precisione al tiro da parte degli uomini di Tom Thibodeau, i quali hanno tirato con il 28% da 3 punti, rispetto al 38% di Los Angeles. Ricordiamo che New York veniva da ben nove vittorie di fila, mentre i gialloviola mettono un nuovo punto esclamativo dopo la clamorosa vittoria di pochi giorni prima contro i Boston Celtics, seppur privi di LeBron e AD.

