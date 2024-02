NBA, tegola per i Lakers: Vanderbilt ai box per diverse settimane

Brutte notizie per i Los Angeles Lakers che potrebbero far a meno di Jarred Vanderbilt per diverse settimane. Il numero 2 dei californiani ha riportato un infortunio al piede destro durante la gara sul campo dei Boston Celtics, poi vinta 114-105 dai gialloviola.

Secondo infortunio stagionale per Vanderbilt che già ad inizio regular season è stato costretto ai box per 20 partite a causa di una borsite al tallone sinistro. Tegola non da poco per i Lakers che, già pesantemente segnati da infortuni nel corso della stagione, dovranno fare a meno per parecchio tempo del miglior difensore a roster. Secondo quanto riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, Vanderbilt si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori visite mediche per stabilire la reale entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero. Infortunio che potrebbe tenere anche per diversi mesi ai box l’ala dei Lakers. Al termine del match del TD Garden l’head coach dei Lakers Darvin Ham ha detto la sua sull’infortunio di Vanderbilt:

“Mi dispiace si sia infortunato, ma voglio fargli i complimenti per come ha approcciato la gara con aggressività. […] Gli infortuni sono il tema ricorrente della nostra stagione. Già arrivavamo alla gara senza Davis, LeBron, Reddish e Vincent. Ora anche lui [Vanderbilt] si è infortunato. Dobbiamo gestire la situazione, spero solo che non sia nulla di serio e che possa tornare presto”.

In questa stagione l’ex Utah Jazz, che poco prima dell’apertura del training camp ha firmato un quadriennale da 48 milioni di dollari con i Lakers, ha messo a segno finora 5.2 punti, 4.8 rimbalzi, 1.2 assist e 1.2 recuperi ad allacciata di scarpe in 29 partite spese con la canotta gialloviola addosso.

