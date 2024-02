Sesta vittoria consecutiva in casa per i Denver Nuggets

Di nuovo, quasi come ogni sera, Nikola Jokic chiude la serata con una tripla doppia. Questa volta sono 27 punti, 22 rimbalzai e 12 assist. Numeri che hanno dell’incredibile per qualsiasi altro giocatore NBA non per il due volte MVP di Denver però. Ormai è consuetudine.

Portland prova a rimanere incollata alla partita, soprattutto grazie al rookie Scoot Henderson, che chiude con 30 punti ed il 53% dal campo. La terza scelta del Draft del 2023 sta riscattando a piccoli passi una stagione partita con il peso delle aspettative, senza essere sotto i riflettori.

Molto bene anche Simons con 29 punti in 37′ minuti, coppia che promette di essere perno dei Trail Blazers del futuro. Ancora troppo acerba però Portland per dare fastidio a questi Nuggets che –oltre Jokic – hanno potuto contare su un Aaron Gordon da 18 punti e quasi l’80% dal campo.

I 15 rimbalzi difensivi registrati dal serbo sono frutto di letture spesso sottovalutate quando si pensa al due volte MVP, che commenta così:

“Cerco sempre di leggere la partita in attacco ed in difesa, ma sono un difensore nella media.”

