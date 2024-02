All-Star Game 2024, la NBA svela le riserve di Est e Ovest

Le votazioni ufficiali per l’All-Star Game 2024 sono ormai chiuse da un pezzo. Sette giorni fa la lega stessa aveva già annunciato i quintetti titolari. Ora sono ufficiali anche le riserve, 7 per squadra. Anzi, possiamo dirlo, 7 per Conference. Dato che – come ormai tutti sanno – la NBA ha deciso di tornare al format West vs East. Una sfida inaugurata nel 1951 e interrotta solo nel 2017, che riprenderà vita il prossimo 18 febbraio alla Gainbridge FieldHouse di Indianapolis.

La particolarità delle reserves è il metodo con cui sono scelte. Ogni head coach della NBA ha votato per sette giocatori della propria Conference: due guardie, tre giocatori del frontcourt e altri due giocatori in qualsiasi posizione. Ovviamente non potevano votare per i giocatori della propria squadra. Andiamo a scoprire chi sono i prescelti per sedere sulle panchine nella partita delle stelle.

Eastern Conference All-Star reserves

La squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo avrà a disposizione una panchina temibile. Da giocatori esperti e navigati fino a giovani stelle esplosive. Un mix da far paura dietro a un quintetto già di per sé stellare: oltre a Giannis, anche Lillard, Haliburton, Tatum e Embiid. Quest’ultimo con un enorme punto di domanda dato l’infortunio di pochi giorni fa. Di seguito le riserve della Eastern Conference All-Star:

Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers – 28.2 punti, 6.4 assist, 5.5 rimbalzi Tyrese Maxey – Philadelphia 76ers – 25.7 punti, 6.6 assist, 3.6 rimbalzi Jalen Brunson – New York Knicks – 26.8 punti, 6.5 assist, 3.8 rimbalzi Jalen Brown – Boston Celtics – 22.6 punti, 5.4 rimbalzi, 3.7 assist Bam Adebayo – Miami Heat – 20.6 punti, 10.6 rimbalzi, 4.2 assist Julius Randle – New York Knicks – 24 punti, 9.2 rimbalzi, 5.0 assist (ma probabilmente non parteciperà per infortunio) Paolo Banchero – Orlando Magic – 23 punti, 7.0 rimbalzi, 5.0 assist

Western Conference All-Star reserves

Il quintetto era ben prevedibile. Oltre all’eterno LeBron James, ci saranno anche Dončić, Gilgeous-Alexander, Jokić e Durant. Dietro a questi, di stelle con la s maiuscola ce ne sono eccome. Ecco le riserve della Western Conference All-Star.

Steph Curry – Golden State Warriors – 27.5 punti, 5.0 assist, 4.3 rimbalzi Devin Booker – Phoenix Suns – 28.3 punti, 7.3 assist, 4.9 rimbalzi Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves – 25.5 punti, 5.2 rimbalzi, 5.2 assist Kawhi Leonard – Los Angeles Clippers – 23.9 punti, 6.3 rimbalzi, 3.7 assist Anthony Davis – Los Angeles Lakers – 24.9 punti, 12.1 rimbalzi, 3.7 assist Karl Anthony Towns – Minnesota Timberwolves – 22.7 punti, 8.7 rimbalzi, 3.1 assist Paul George – Los Angeles Clippers – 23 punti, 5.5 rimbalzi, 3.5 assist

