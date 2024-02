Nikola Jokic di nuovo da record! Triple doppie contro tutte le squadre NBA

Questa notte Nikola Jokic è entrato ancora una volta nella storia della NBA. Contro i Washington Wizards ha finito la partita (vinta) con 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. Con la tripla doppia di stanotte Jokic è diventato il terzo giocatore della storia con almeno una tripla doppia contro ogni avversario. All’elenco delle squadre NBA che ha deliziato con una tripla doppia mancano praticamente solo i suoi Denver Nuggets, dove ha sempre giocato dall’arrivo nella lega.

Questo record era stato raggiunto da soli due giocatori fino a questo momento: LeBron James e Russell Westbrook. Nikola Jokic va a formare un club di assoluta qualità, e ha ancora tempo in carriera per continuare a migliorare le sue statistiche. LeBron e Westbrook hanno fatto una tripla doppia contro ogni franchigia NBA, ma Jokic non può ancora raggiungere questo risultato. Ha giocato sempre ai Nuggets, e non potrà eguagliare le altre due stelle finché non lascerà Denver.

Nella stessa notte ha raggiunto anche un altro record. Ha finito la partita senza tiri sbagliati, e ha sorpassato Wilt Chamberlain per triple doppie in carriera senza errori al tiro. In questa stagione Nikola Jokic sta viaggiando a una media di 26 punti, 12 rimbalzi e nove assist a partita, e i suoi Nuggets sono terzi in Western Conference con un record di 37-19. Dopo l’infortunio di Joel Embiid è il favorito per il premio di MVP, e la sensazione è che sarà una lotta tra lui, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis e Luka Doncic. Per il serbo sarebbe il terzo premio di MVP in carriera dopo la doppia vittoria nel 2021 e 2022.

