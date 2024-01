Bucks, Adrian Griffin sollevato dall’incarico di capo allenatore NBA a Milwaukee

Adrian Griffin non è più l’allenatore dei Milwaukee Bucks. Per timing, nonostante il record ampiamente positivo al giro di boa della stagione (30-13), il suo licenziamento ricorda l’allontanamento di David Blatt da Cleveland. In attesa del sostituito, ad assumere l’incarico ad interim sarà Joe Prunty, già visto nel ruolo scomodo di “traghettatore” ai tempi degli Atlanta Hawks.

Bucks, comunicato annuncia licenziamento Adrian Griffin

Nel comunicato Bucks non si citano le ragioni della separazione. Stando a quanto riportato da oltreoceano, l’allenatore non ha mai avuto il polso dello spogliatoio. Le prime avvisaglie erano arrivate, in fondo, con il brusco addio di un assistente di spicco nonché ex head coach NBA come Terry Stotts. John Horst, GM di Milwaukee, ha commentato con poche parole la scelta di rottura da parte della franchigia.

È stata una decisione difficile da prendere a stagione in corso. Stiamo lavorando nell’immediato per nominare un nuovo capo allenatore. Desideriamo ringraziare coach Griffin per il duro lavoro e il contributo portato alla squadra.”



In pole position per subentrare a Griffin, che stava affrontando la prima stagione da head coach NBA dopo anni da assistente e un passato da giocatore nella lega, ci sarebbe secondo ESPN Doc Rivers.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Miami Heat salutano Kyle Lowry: arriva la trade con Charlotte

Karl-Anthony Towns ne mette 62, ma i Wolves perdono e coach Finch sgrida i suoi: “Sono immaturi, ci meritiamo la sconfitta”

Joel Embiid segna 70 punti contro San Antonio ed entra nella storia