NBA, Joel Embiid segna 41 punti al rientro: “Voglio rimanere sano, non l’MVP”

L’MVP in carica Joel Embiid ha fatto il suo ritorno in campo nella notte italiana, segnando 41 punti e catturando dieci rimbalzi contro i Rockets. Il centro di Phila ha giocato un’ottima partita, e la sua prestazione ha permesso ai Sixers di vincere. Nonostante le recenti assenze, Embiid è in un grande momento di forma: le partite consecutive con almeno 30 punti a referto sono ormai 17, e quella di stanotte è la settima doppia doppia in stagione da 40 punti e 10 rimbalzi.

I suoi numeri realizzativi sono i migliori della regular season, ma non è sicuro che potrà competere per il premio di MVP. Una nuova regola della lega prevede infatti che i giocatori devono rimanere in campo per almeno 20 minuti in 65 partite per essere eleggibili per i premi di fine stagione. Embiid ha già fatto diverse assenze, e può saltare solo otto delle ultime 44 partite rimaste di stagione regolare. Ma i premi individuali non sono l’obiettivo della stella dei Sixers. Ieri ha detto:

“Non importa quante partite giocherò, l’obiettivo è rimanere sani il resto dell’anno. Ho già vinto l’MVP. Se ho l’opportunità di vincere il secondo, lo farò. Ma non voglio forzarmi a fare niente. Il mio gioco parlerà sempre per me. Noi stiamo vincendo come squadra, ed è la cosa più importante. Dobbiamo continuare a vincere, e se continuerò a mettere a referto numeri da MVP sarà una grande cosa. Ma alla fine, se c’è qualcosa che non va e non ho i requisiti per il numero di partite giocate, non fa niente”

Questa notte i Sixers torneranno in campo contro i Denver Nuggets, ed Embiid ha parlato della sfida che li aspetta:

“Sono la squadra migliore della lega, hanno il miglior giocatore della lega e noi dovremo fare il nostro meglio per vincere. E’ divertente, mi piace la competizione. Chi non vuole giocare contro i migliori?”

