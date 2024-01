NBA, i Miami Heat pronti ad installare una statua Dwyane Wade davanti al Kaseya Center

Come Tony Parker a San Antonio, la franchigia di Miami ha deciso ieri sera di onorare Dwyane Wade per il suo ingresso nella Hall of Fame. L’ex guardia ha quindi avuto diritto ad una piccola cerimonia nell’intervallo della partita contro gli Hornets. Ma Pat Riley, a quanto pare, aveva in programma una sorpresa. Il President of Basketball Operations degli Heat ha infatti annunciato che il prossimo autunno verrà installata una statua di Dwyane Wade davanti al Kaseya Center. Queste le parole di Riley a riguardo:

“Quando la sua maglia è stata ritirata nel febbraio 2020, ho detto che sarebbe stato il volto di questa franchigia per sempre e lo pensavo davvero. L’eredità di Dwyane è immensa. Non riesco a pensare a un modo migliore per onorarlo.”

Dwyane Wade, tre volte campione NBA e MVP delle Finali del 2006, è ancora il miglior realizzatore e passatore della franchigia della Florida. Inoltre, nessuno ha giocato più partite di lui a Miami. Come Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Dirk Nowitzki, Karl Malone, John Stockton e Kareem Abdul-Jabbar, avrà anche lui una statua al di fuori di una arena NBA con l’intento di essere omaggiato rispetto la sua carriera in NBA:

“Sono nato e cresciuto a Chicago, ma sono cresciuto anche qui. Dai 21 ai 37 anni sono cresciuto qui. Molti tifosi sono cresciuti con me. Provo solo tanto amore per Miami, e ogni volta che torno qui, lo sento.”

L’ora dei tributi non si ferma in quel di Miami poiché venerdì sera, in occasione della prossima partita casalinga, la franchigia ritirerà la maglia di Udonis Haslem .

Leggi Anche:

Lance Stephenson on fire in G League NBA: tripla doppia con gli Iowa Wolves

Orlando Magic, Fultz e Wendell Carter Jr. pedine per trade sul mercato NBA

Danilo Gallinari scambiato da Washington: finisce ai Pistons via trade sul mercato NBA