NBA Awards, Zach Lowe rinuncia a indicare preferenze per 2024: “Mi chiamo fuori”

Il panel di giornalisti selezionati annualmente per All-Star Game ed NBA Awards raccoglie non solo in senso numerico un campione rappresentativo di addetti ai lavori. Tra i nomi più conosciuti c’è senza dubbio quello di Zach Lowe. Durante la recente puntata del suo podcast, più volte riproposto negli anni passati su queste pagine – la firma di ESPN ha annunciato il passo indietro per il 2024.

“Rinuncio a indicare la mia rosa di nomi, solo per prendermi una pausa. Mi son detto: ‘Mi stacco dal voto e dal rumore di fondo che ne consegue. Non per l’All-Star nello specifico, ma per quelle decisioni che determinano bonus e [possibilità] di massimo salariale. Mi sento un po’ schifoso. Sto fermo un anno.”

