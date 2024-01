Orlando Magic, Fultz e Wendell Carter Jr. pedine per trade sul mercato NBA

A una ventina di giorni dalla Trade Deadline del mercato NBA 2024 ciascuna squadra cerca di muoversi più o meno sotto traccia per rispondere alle proprie necessità tecnico-tattico-salariali. Secondo quanto riferisce l’insider NBA Marc Stein, gli Orlando Magic, fin qui piacevole sorpresa di metà stagione ad Est complice un ottimo avvio, potrebbero scambiare Wendell Carter Jr. e Markelle Fultz.

Orlando Magic, chi seguire per trade deadline mercato NBA 2024

Va detto che l’appeal di mercato per entrambi è relativo, causa infortuni che ne hanno minato le carriere. Wendell Carter Jr. ha saltato fin qui 26 partite, una in più di quanto fatto in tutta la passata stagione. Nell’annata corrente gli spettano circa 13 milioni di dollari, che vanno a sommarsi ai quasi 23 del prossimo biennio (22.8). Superfluo a questo proposito ricordare lo storico infortuni di Fultz, ex prima scelta assoluta del Draft, che sta vivendo un ‘contract year’ oltremodo complicato (appena otto presenze).

Leggi anche:

NBA Awards, Zach Lowe rinuncia a indicare preferenze per 2024: “Mi chiamo fuori”

Danilo Gallinari scambiato da Washington: finisce ai Pistons via trade sul mercato NBA



Carmelo Anthony: “Numero 15 Nuggets a Jokic? Tentativo di cancellare ciò che ho fatto io”