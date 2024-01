NBA, Carmelo Anthony: “Numero 15 Nuggets a Jokic? Tentativo di cancellare ciò che ho fatto io”

Carmelo Anthony, ritiratosi dalla NBA solo pochi mesi fa, segue ora il percorso del figlio verso un ipotetico futuro nella lega. Nel frattempo Melo ribadisce quanto tenga alla propria legacy, che potrebbe portarlo prossimamente nella Hall of Fame di Springfield. Non mancano alcune frecciatine all’indirizzo dei Nuggets, portati proprio da Anthony ai vertici prima del titolo vinto nel 2023. Minimo comune denominatore dei successi di Denver il numero 15, rivendicato da Melo:

Ecco un passaggio delle dichiarazioni durante la recente puntata del suo podcast 7PM in Brooklyn:

“[La 15 a Jokic?] È stata una mossa meschina. Non un discorso del tipo ‘ Abbiamo dei numeri tra cui scegliere’, ma più ‘Ecco qua, prendi la 15’ E tutti mettete Jokic in mezzo, ma non sapeva cosa ca**o stesse succedendo. Non ci faccio più caso ma quello che penso è che i Nuggets abbiano dato la 15 a Jokic nel tentativo di cancellare ciò che ho fatto io.”

