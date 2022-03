NBA, Markelle Fultz torna in campo con i Magic dopo 14 mesi

Markelle Fultz è tornato a vestire la maglia degli Orlando Magic dopo ben 14 mesi di assenza, nella vittoria della squadra contro gli Indiana Pacers per 119-103.

Fultz, autore di 10 punti e sei assist in 16 minuti giocati, non si vedeva in un campo NBA dal 6 gennaio 2021 a causa della lesione del legamento crociato sinistro. Il giocatore è tornato ad allenarsi nello scorso dicembre ed ha avuto il permesso da parte dello staff medico per tornare a giocare in partita.

Il ritorno di Markelle Fultz

La prima scelta al Draft 2017 è legata ai Magic con un triennale da 50 milioni di dollari, dopo aver mantenuto le medie di 15 punti, 3.6 rimbalzi e 6 assist prima dell’infortunio. Dopo la partita, ha commentato la sua prestazione e soprattutto, il suo ritorno in campo. Il primo canestro ha avuto un sapore speciale:

“Una bellissima serata. Sia io che i miei compagni di squadra, non vedevamo l’ora che arrivasse questo momento. La lotta giornaliera per arrivare nella condizione in cui mi trovo oggi è stata dura, ma la capacità della squadra di competere duramente anche in mia assenza mi ha ispirato moltissimo. Essere capace di tornare in campo e raccogliere una vittoria con la squadra, significa moltissimo per me. Vedere la gioia e l’eccitazione sui volti dei ragazzi e dello staff tecnico mi ha svoltato la giornata.”

Parole simili sono arrivate dal compagno di squadra, Wendell Carter Jr, che si è detto molto felice di rivedere l’amico sui parquet NBA.

“Le cose che gli ho visto fare prima dell’infortunio erano davvero speciali, quindi non vedevo l’ora che tornasse, un giocatore del genere serve sempre. Si tratta di un’esperienza condivisa, quindi è qualcosa di speciale. Quando rientrerà al massimo della forma, la squadra ne trarrà un grandissimo beneficio.”

