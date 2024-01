All-Star Weekend 2024, Victor Wembanyama vuole partecipare alla Skills Challenge

Oltre alla tradizionale Rising Stars Challenge in programma al venerdì di apertura dell’All-Star Weekend 2024, Victor Wembanyama potrebbe essere impegnato anche il giorno successivo in vista della Skills Challenge. Ad annunciare la sua potenziale partecipazione ci ha pensato The Athletic.

A Indianapolis, durante l’ All-Star Weekend 2024 (16-18 febbraio), Victor Wembanyama proverà a diventare il secondo francese dopo Tony Parker (2012) ad aggiungere il suo nome alla lista Skills Challenge. Resta da vedere se il format non cambierà rispetto agli ultimi due anni, quando abbiamo assistito alla presenza di tre squadre – composte da tre giocatori ciascuna – pronte a sfidarsi nella consueta gara di abilità.

