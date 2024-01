Grizzlies, Desmond Bane fuori almeno 6 settimane: Memphis alla conta

Settimane sempre più complicate per i Memphis Grizzlies, con un roster ai minimi termini e l’ormai prossima Trade Deadline. La squadra ha fornito aggiornamenti sulla situazione infortuni di Desmond Bane e Jake LaRavia, che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di giocatori indisponibili. Bane ha subito una forte distorsione – di terzo grado – alla caviglia sinistra durante il terzo quarto della sfida contro i Los Angeles Clippers e verrà monitorato nell’arco delle prossime sei settimane. Stesso infortunio, ma con una diagnosi leggermente migliore per Jake LaRavia nella sfida in back-to-back contro i New York Knicks: starà fuori per tre settimane.

