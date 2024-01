NBA, Marcus Smart si aggiunge all’infermeria Grizzlies: altre sei settimane di stop

Memphis Grizzlies sempre di rincorsa, in classifica, a livello di risultati e anche sul piano degli infortuni. Ja Morant e Steven Adams hanno già posto fine alle proprie stagioni sportive, mentre quella di Marcus Smart stenta a decollare.

Arrivato in Tennessee da Boston, l’ex Difensore dell’Anno NBA – che ha già saltato 17 delle 37 partite fin qui disputate dai Grizzlies – è costretto a una nuova sosta forzata per un problema all’anulare della mano destra. Il comunicato che relaziona sull’infortunio parla di lesione al legamento prossimale interfalangeo. I progressi auspicati verranno monitorati nell’arco delle prossime sei settimane, mettendo quindi ancor più in emergenza coach Jenkins e il suo staff.

The @memgrizz today announced the following medical update. pic.twitter.com/38T9Yxmv2T — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) January 11, 2024

