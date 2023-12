Mercato NBA, Miles McBride estende per tre anni il contratto con i NY Knicks

Miles McBride e i New York Knicks hanno trovato l’accordo per continuare assieme nell’arco delle prossime tre stagioni. L’estensione contrattuale, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, ha un valore complessivo di 13 milioni di dollari (completamente garantiti). In estate McBride sarebbe stato restricted free agent. La trade emersa nella serata italiana di sabato 30 dicembre tra Knicks e Raptors, con il trasferimento di Barrett e Quickley in Canada, apre scenari interessanti per il giocatore ex West Virginia, che avrà senza dubbio un minutaggio più consistente rispetto ai cinque minuti poco più di media ottenuti fin qui.

