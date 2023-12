NBA, i Detroit Pistons vincono dopo 2 mesi e mettono fine alla loro storica serie di sconfitte

Sulla carta, Toronto era l’avversario ideale per porre fine a questa serie infinita di sconfitte… e Detroit può ora festeggiare. Di fronte ai Raptors – senza diversi giocatori in seguito alla trade chiusa in serata contro i Knicks – i compagni di squadra di Cade Cunningham hanno vinto 129-127, mettendo fine ad una serie di 28 sconfitte consecutive.

I Pistons devono ovviamente ringraziare Cade Cunningham per la sua nuova prestazione di alto livello dopo aver registrato una doppia doppia da 30 punti e 12 assist. Al di là della vittoria, la buona notizia è che il tandem con Jalen Duren è promettente: entrambi i giocatori sembrano trovarsi con gli occhi chiusi in campo. L’ultima vittoria in casa di Detroit, lo ricordiamo, risaliva allo scorso 28 ottobre.

