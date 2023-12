NBA, Tyrese Haliburton registra più di 20 assist contro i Knicks: è record di franchigia

Nella notte, i New York Knicks hanno finalizzato una trade che ha portato RJ Barrett e Immanuel Quickley in Canada in cambio di OG Anunoby, Precious Achiuwa e Malachi Flynn. I tre giocatori, però, non sono ancora arrivati alla corte di Tom Thibodeau. Quindi, i newyorchesi si sono ritrovati di fatto senza diverse pedine nel match contro gli Indiana Pacers. Il risultato finale? Vittoria facile per Indiana grazie anche ad una prestazione spettacolare di Tyrese Haliburton.

Non ci è voluto molto al leader di Indianapolis nell’innescare i suoi compagni, registrando una prestazione da oltre 20 assist come nel precedente match contro i Bulls, terminato con 21 punti e 20 assist. L’ex play dei Kings ha quindi chiuso con altri 23 assist a referto, insieme a 22 punti. Haliburton è il terzo giocatore nella storia della NBA a far registrare due doppie doppie di fila – da oltre 20 punti e 20 assist – dopo Magic Johnson e John Stockton. Inoltre, i suoi 23 assist arrivati contro New York, rappresentano un record di franchigia per i Pacers.

