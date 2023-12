NBA, LeBron James pareggia da dietro l’arco… ma gli arbitri convalidano solo 2 punti

La sconfitta dei Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwolves porta con se un alone di polemiche dopo che gli arbitri hanno sostanzialmente negato il pareggio gialloviola da dietro l’arco da parte di LeBron James. Secondo la terna arbitrale, infatti, il nativo di Akron avrebbe calpestato la linea dei 3 punti. Le immagini, però, sembrano smentire la decisione ufficiale. Queste le parole di LeBron James al termine della gara persa con il punteggio di 108-106:

“Era ovviamente un tiro da 3 punti. Il mio piede è dietro la linea, si può vedere lo spazio tra il mio piede e la linea. Anche Steve Wonder lo vede”

In ogni caso, si tratta di una sconfitta ‘importante’ per i californiani che scivolano in nona posizione con il record di 17-16. Volano, invece, i Timberwolves, sempre primi ad Ovest con 24-7.

