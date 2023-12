Goran Dragic annuncia il ritiro dopo 15 stagioni NBA

Goran Dragic ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica dopo 15 stagioni NBA. Giocherà l’ultima partita della sua carriera nel mese di agosto in Slovenia. Proprio con la sua nazionale ha raggiunto l’apice sul tetto d’Europa in coppia con Doncic a Eurobasket 2017. Una volta All-Star e Most Improved Player della lega, ha giocato con le maglie di Heat, Suns, Rockets, Raptors, Nets, Bulls and Bucks.

After 15 NBA seasons, Goran Dragic is retiring and will play a farewell game in Slovenia in August. The one-time All-Star and Most Improved Player of the Year played 946 NBA games for the Heat, Suns, Rockets, Raptors, Nets, Bulls and Bucks. pic.twitter.com/YaRNqmprn3

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2023