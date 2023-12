Mercato NBA, i Toronto Raptors cercano di scambiare anche Pascal Siakam

Dopo la trade chiusa con i New York Knicks di pochi minuti fa, i Toronto Raptors sarebbero disposti a scambiare anche il due volte All-Star Pascal Siakam. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, i Raptors starebbero esplorando potenziali trade per Siakam, ma – ad oggi – il mercato non sembra aver restituito feedback positivi. Jake Fischer di Yahoo Sports ha aggiunto che “gli addetti ai lavori sono certamente preparati per uno scambio di Siakam”. Il contratto dello stesso lungo, peraltro, scadrà ufficialmente al termine della stagione in corso.

Il 29enne, lo ricordiamo, è alla ottava stagione NBA e soli quattro anni fa era stato nominato Most Improved Player della Lega dopo aver giocato un ruolo chiave nella vittoria del suo primo e unico titolo a Toronto. Dopo aver registrato una media di 24.2 punti a partita la scorsa stagione, Siakam sta viaggiando con un bottino di 21.5 punti, 6.6 rimbalzi e 5.2 assist a gara in 31 partite in questa particolare annata.

I Raptors, la scorsa estate, avevano già perso Fred VanVleet e sembrano ormai disposti a chiudere i conti con il passato, cambiando la struttura della propria squadra. Nel frattempo, i canadesi viaggiano con un record negativo (12-19) e sono attesi da una potenziale, complicata, ricostruzione. I Raptors possono contare su giovani di primo interesse come Scottie Barnes, Barrett e Quickley. Ecco perché scambiare Siakam andrebbe nella direzione di provare a tornare in alto nel minor tempo possibile.

