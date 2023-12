Victor Wembanyama non giocherà i back-to-back Spurs per un paio di settimane

Victor Wembanyama non sarà a disposizione di coach Gregg Popovich per i back to back – partite in due notte consecutive – programmate nelle prossime due settimane. A darne notizia è stato proprio il classe ‘49 da Chicago, precisando che la prima scelta assoluta del Draft NBA 2023 è ancora in una condizione di minutaggio limitato.

“Quando l’abbiamo tenuto a riposo a Dallas non era felice, ma io sono contento che si sia sentito così. È un agonista e i giocatori non arrivano a questo livello senza competere. Preferirebbe giocare e questa condizione è frustrante più di ogni altra cosa per lui.”

L’infortunio improbabile subito durante un riscaldamento pre-partita qualche giorno fa non gli ha impedito di mettere a tabellino numeri di tutto rispetto. Nella prima di due sfide in fila contro i Trail Blazers, il talento francese è diventato il primo teenager capace di mandare a referto nella stessa partita almeno 20 punti, cinque rimbalzi, cinque assist e cinque stoppate. Ha chiuso il match infatti con 30 punti, sette rimbalzi, sei assist e altrettante stoppate.

