NBA, Victor Wembanyama si infortuna durante il riscaldamento: le condizioni del francese

Niente Victor Wembanyama ieri notte contro i Dallas Mavericks. Il francese, infatti, ha subito un infortunio durante il riscaldamento del match contro i texani dopo aver semplicemente pestato il piede di un “raccattapalle” rimasto erroneamente sotto il ferro. Lo staff medico ha quindi deciso di fermare il giocatore impedendogli di scendere in campo. Un comportamento prudente confermato anche dallo stesso Gregg Popovich:

“Se fosse stata una partita di playoff, probabilmente lo avrei rischiato. Non è contento di non aver giocato, ma preferisco stare attento perché è la stessa caviglia che lo ha costretto a giocare meno in passato. In tutta la mia carriera non ho mai visto nessuno infortunarsi in quel modo…”