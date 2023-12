Christmas Day NBA 2023, a Natale in tv non c’è partita contro la NFL: gli ascolti

Il Christmas Day NBA, anche per la stagione 2023, era una delle giornate più attese da addetti ai lavori e broadcaster tv per massimizzare il coinvolgimento di spettatori più o meno abituali e potenziali. I dati d’ascolto negli U.S.A. diffusi da Sports Media Watch, nel confronto con l’anno scorso, non sono così lusinghieri.

Lakers Celtics partita più vista, ma non basta per il Natale NBA

La sfida di L.A. tra Lakers e Celtics, tornate a sfidarsi a Natale 15 anni dopo l’ultima volta, è stata la più vista della stagione fin qui (5.0 milioni di spettatori), staccando di poco la finale dell’In-Season Tournament tra Lakers e Pacers (4.58 milioni). Per quattro gare della cinquina natalizia calo sensibile rispetto all’’omologa partita disputata nel 2022 all’interno della stessa fascia oraria. Pesa, ovviamente, la concorrenza del Monday Night Football e il mancato simulcast tra ESPN e ABC per tutti i cinque appuntamenti.

NFL and NBA viewership numbers from the Christmas games: NFL:

– Raiders-Chiefs: 29.17M

– Giants-Eagles: 29.02M

– Ravens-49ers: 27.23M NBA (via @sportsrapport)

– Bucks-Knicks: 2.5M

– Warriors-Nuggets: 4.1M

– Celtics-Lakers: 5.0M

– 76ers-Heat: 1.3M

– Mavericks-Suns: 1.5M The NFL… pic.twitter.com/744DQ6hBEy — Ari Meirov (@MySportsUpdate) December 28, 2023

