NBA, Haliburton, che numeri! 20 assist con 0 palle perse contro i Bulls

Tyrese Haliburton punta dritto all’All-Star Weekend di febbraio, che si terrà proprio a Indianapolis. Nella notte contro i Chicago Bulls un’altra stat-line da incorniciare per il play dei Pacers: 21 punti, 20 assist e sei triple a bersaglio su 13 tentativi, con zero palle perse. Prima della palla a due la sua presenza era in dubbio per un problema alla zona lombare, ma l’ex Kings ha lasciato il segno.

Ecco le sue parole a caldo:

“Allo shootaround mattutino riuscivo a malapena a camminare, lo staff medico è stato eccezionale, mi hanno permesso di essere della partita e di fare questa performance. Mi compiaccio per le zero turnover, ho perso tanti palloni dall’In-Season Tournament, sono felice di essere tornato a curare ogni possesso.”

20+20 punti e assist, zero turnover: splendida cinquina nella storia NBA

Solo quattro giocatori prima di Haliburton erano riusciti a mandare a referto almeno 20 punti e altrettanti assist con zero palle perse in gara singola. Si tratta di Chris Paul (10 dicembre 2016, Clippers vs Pelicans), Ricky Green (1984), John Lucas (1983) e Kevin Porter (1978).

Il numero 0 dei Pacers è però il primo a farlo con almeno cinque bersagli da tre punti.

Players with 20 assists and 0 turnovers in a game: Chris Paul (2016)

Rickey Green (1984)

John Lucas (1983)

Kevin Porter (1978) And now, Tyrese Haliburton. pic.twitter.com/A4MA5hC9D3 — StatMuse (@statmuse) December 29, 2023

Haliburton da impazzire contro i Bulls: i suoi highlights

